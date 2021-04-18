Pandemi kahramanlarına asfaltlama hizmeti

Bağlar Belediyesi, Karacadağ bazalt taşından üretmiş olduğu uzun ömürlü ve kaliteli asfaltla ilçenin yanı sıra ilçe sınırları dışında bulunan kurum ve kuruluşların bulunduğu bölgeleri de hizmetle tanıştırıyor. Talep üzerine, uzun yıllardır asfaltlanmadığı için kullanılamaz hale gelen ve özellikle yağışlı günlerde kötü bir görüntü oluşturan Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nin bulunduğu alan sıcak asfalt ile güzel bir görüntüye kavuşturuldu.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nin pandemi sürecinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Bu kritik süreçte fedakarca çalışan sağlık kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Onlara desteğimiz tamdır. Huzurlu bir ortamda görev yapmaları için hastane bölgemizi kendi üretimimiz olan asfaltla güzelleştirdik. Hamd olsun, bazalt taşından üretmiş olduğumuz uzun ömürlü ve kaliteli asfalt şehrimizin tamamına yetecek kadar var. Bizim için önemli olan insanımızın hak ettiği huzurlu koşullarda yaşamasıdır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve güven veren liderliğinde tüm imkanlarımızla bunun için varız." ifadelerini kullandı.