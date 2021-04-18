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Giriş Tarihi: 18.4.2021 15:59

Ramazan ayı boyunca 10 bin gıda kolisi dağıtılıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ramazan ayı boyunca 10 bin gıda kolisi dağıtılıyor

Belediyesi, Ramazan ayının başlaması ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere 10 bin adet gıda kolisi yardımına devam ediyor.

Yıl boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla Sosyal Ekonomik Destek (SED) birimi tarafından tespit edilen gerçek ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde de yardım kolilerini vatandaşların evlerine ulaştırıyor.

10 BİN ADET GIDA KOLİSİ DAĞITILACAK

Bu kapsamda sahaya çıkan Eyüpsultan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde mahalle mahalle dolaşarak içinde sıvı yağ, pirinç, bulgur, şeker, un, çay, makarna, salça, zeytin, reçel gibi temel gıda maddelerinin olduğu paketleri vatandaşlara ücretsiz bir şekilde teslim ediyor. Ayrıca ailelere pandemi nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı da yapılıyor. Eyüpsultan Belediyesi 28 mahallede Ramazan ayına kadar 10 bin adet gıda kolisi dağıtımına devam ediyor.

Paketlerini teslim alan vatandaşlar paylaşma, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayı öncesi yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkürlerini iletiyor.

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Ramazan ayı boyunca 10 bin gıda kolisi dağıtılıyor
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