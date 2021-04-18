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Giriş Tarihi: 18.4.2021 15:59

Ramazanda sokaklara pandemi temizliği yapılıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ramazanda sokaklara pandemi temizliği yapılıyor

’da Ramazan ayında koronavirüs salgınından etkilenmemesi için  yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Yollar tazyikli suyla yıkanırken, iş yerleri, bina girişleri,  parklar ve çöp konteynerleri ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların virüsten etkilenmemesi için hijyen çalışmalarına devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle Ramazan ayı boyunca temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, belli aralıklarla yolları yıkarken caddeleri sokakları, parkları, bina girişlerinin en ince ayrıntısına kadar dezenfekte ediyor.

Aralıksız süren dezenfekte işlemi bugün de Topçular Mahallesi Özgar Caddesi'nde devam etti. Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanırken, iş yerleri, bina girişleri, daire kapıları, merdiven trabzanları, parklar ve çöp konteynerleri ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Öte yandan, Eyüpsultan Belediyesi'nin yıkama ve dezenfeksiyon çalışmasına devam edeceği öğrenildi.

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Ramazanda sokaklara pandemi temizliği yapılıyor
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