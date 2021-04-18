Ramazanda sokaklara pandemi temizliği yapılıyor

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların virüsten etkilenmemesi için hijyen çalışmalarına devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle Ramazan ayı boyunca temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, belli aralıklarla yolları yıkarken caddeleri sokakları, parkları, bina girişlerinin en ince ayrıntısına kadar dezenfekte ediyor.

Aralıksız süren dezenfekte işlemi bugün de Topçular Mahallesi Özgar Caddesi'nde devam etti. Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanırken, iş yerleri, bina girişleri, daire kapıları, merdiven trabzanları, parklar ve çöp konteynerleri ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Öte yandan, Eyüpsultan Belediyesi'nin yıkama ve dezenfeksiyon çalışmasına devam edeceği öğrenildi.