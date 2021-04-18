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Giriş Tarihi: 18.4.2021 10:54

Sahte parfüm imalathanesine baskın

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sahte parfüm imalathanesine baskın

’da ihbar üzerine harekete geçen polis taklit üretim yapıldığı belirlenen kaçak bir parfüm imalathanesine baskın düzenledi. İçeride satışa hazır 3 bin 751 parfüm ve yapımında kullanılan malzemeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Baskında kaçak üretim yaptığı tespit edilen şüpheli ise gözaltına alındı.

Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak parfüm üretildiğine dair ihbar alan polis ihbarı değerlendirerek, imalathaneyi fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucunda içeride üretim yapıldığını belirleyen ekipler, imalathaneye baskın düzenledi.

Baskında içeride arama yapan ekipler, satışa hazır kolilenmiş olarak toplamda 3 bin 751 parfüm ele geçirdi. Devam eden aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve 8 mermi, krom dolu makinesi, 2 adet parfüm kapak pres makinesi, çok sayıda boş parfüm şişesi ve çok sayıda kaçak bandrol ele geçirildi. Aramaların ardından işyerindeki 28 yaşındaki İhsan A. ise Polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs ifadesi alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrası adliyeye sevk edildi.

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Sahte parfüm imalathanesine baskın
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