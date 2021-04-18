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Giriş Tarihi: 18.4.2021 15:50

'da TIR alev alev yandı! 600 bin liralık pamuk kül oldu!

İHA
Samsun'da TIR alev alev yandı! 600 bin liralık pamuk kül oldu!

'da, seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Sürücü, aracı sağa çekip canını zor kurtandı. TIR'da yüklü 600 bin liralık pamuk ise araçla birlikte böyle yandı...

Korkunç yangın, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 33. kilometresi Çakallı Boğaziçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tacikistan'dan yüklediği 600 bin lira değerindeki pamukları Gaziantep'e götüren Tacikistan uyruklu Rustamjon Partobov idaresindeki 999 8399KK02 çekici plakalı, buna takılı 02 AA2232 plakalı yarı römork Samsun'dan Kavak istikametine seyir halindeyken yangın çıktı.

Araç sürücüsü yangını fark edince tırı kenara çekip kendisi son anda dışarı attı ve alevler tırı sardı. Tırın pamuk yüklü olmasından dolayı yangın tamamen aracı sararken, olay yerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yol kontrollü bir şekilde araç trafiğine kapatılırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale ettiler. Alevlerin tamamen sardığı tırda yüklü 500 bin lira değerindeki pamuk yanarak zarar gördü.

Tırdan geriye ise demir yığınları kaldı. Tır ve yanan pamuklar iş makineleri yardımıyla kenara kaldırıldı.

Tır sürücüsünün ise yangında saçları ile kaşlarının uçlarının yanmış olduğu görüldü.

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Samsun'da TIR alev alev yandı! 600 bin liralık pamuk kül oldu!
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