Samsun'da TIR alev alev yandı! 600 bin liralık pamuk kül oldu!

Araç sürücüsü yangını fark edince tırı kenara çekip kendisi son anda dışarı attı ve alevler tırı sardı. Tırın pamuk yüklü olmasından dolayı yangın tamamen aracı sararken, olay yerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.