Şanlıurfa bozkırları renklendi

Her yıl kış aylarını güneye Afrika'ya kadar inerek geçiren kuşların Şanlıurfa'ya geri dönüş yolculuğu devam ediyor. Şanlıurfalı doğa ve yaban hayatı Fotoğrafçısı Yusuf Özbey her yıl takip ettiği göçü bu yılda takip ediyor.

Son olarak Şanlıurfa'ya üreme amaçlı olarak gelen Arıkuşlarını (European Bee-eater) takip eden ve arıkuşları hakkında bilgi veren Özbey; "Ülkemizde fotoğrafladığım en renkli kuşlardan biridir, boyun kısmı parlak sarı, kafasının üstü kızıl/kahve ve gövdesi mavi/yeşil tonlardadır. Gözünde siyah sürmesi ve gıdısında da siyah renkli bir çizgi bulunur. Siyah ve uzun gagası aşağı doğru kavislidir. Uçuşu dalgalıdır ve uçuşta düzenli olarak öter. Koloni olarak yaşarlar, maalesef Arıcılar bu güzel kuşumuzu bir düşman gibi görüp onlara zarar veriyorlar. Oysa onlar doğasının gereğini yapıyor sırf bu yüzden katledilmeleri üzücü umarım herkes bilinçlenir ve korumaya başlar, bu kuşlarda doğanın bir parçası ve denge unsurudur." dedi.