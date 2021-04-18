Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerinde kaldı

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan Cuma saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterdi. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebildiler. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yaptılar.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Zonguldak'ta vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için tüm tedbirler alındı.

Öte yandan, ekipler, belirli yerlerde yaptıkları denetimlerde araçlarıyla sokağa çıkanların izin kağıtlarına baktılar.

Zonguldak Belediyesine bağlı ekipler de, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde çalışmalarına devam ettiler.