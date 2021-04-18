Son dakika: Bakanlık verileri paylaştı! Çanakkale'de vaka sayısı 26 kat artış gösterdi

KIRKLARELİ'DE VAKA SAYISI DÜŞTÜ, TEKİRDAĞ VE EDİRNE'DE ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 10- 16 Nisan arasında illere göre her 100 bin nüfusa göre açıkladığı tabloda, daha önce ilk sırada yer alan Kırklareli'de vaka sayısı azaldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre her 100 bin nüfusa göre 3- 9 Nisan tarihleri arasında açıkladığı vaka haritasında Kırklareli 882.13'le ilk sıradaki il oldu. Koca'nın açıkladığı 10- 16 Nisan arasındaki tabloda ise Kırklareli'de vaka oranı 830.44'e düştü. Kırklareli bu düşüşle en fazla vaka artışı olan 4'üncü il oldu.