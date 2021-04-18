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Giriş Tarihi: 18.4.2021 08:28 Son Güncelleme: 18.4.2021 08:34

Son Dakika: ’nde korkutan ! ’da 3.7 şiddetinde deprem oldu!

Son Dakika: Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla Datça’da 3.7 şiddetinde deprem oldu!

Paza sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre, açıklarında ’da 3.7 şiddetinde oldu. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte depremine ilişkin detaylar, ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi!

Muğla'nın Datça ilçesinden gelen son dakika haberine göre korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, derinliği 17.40 kilometre olarak ölçüldü. Saat 06:24'de gerçekleşen depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu açıklandı. İşte gelen son dakika deprem haberinin detayları…

SON DEPREMLER: MUĞLA DATÇA'DA KORKUTAN DEPREM!


AFAD Deprem
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 21.86 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 18.04.2021, 06:24:58 TSİ
Enlem : 36.5213 N
Boylam : 27.2268 E
Derinlik : 17.40 km

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinde saat 06.24'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla depremi paniğe sebep olurken herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Son Dakika: Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla Datça’da 3.7 şiddetinde deprem oldu!
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