Son Dakika: Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla Datça’da 3.7 şiddetinde deprem oldu!

Muğla'nın Datça ilçesinden gelen son dakika haberine göre korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, derinliği 17.40 kilometre olarak ölçüldü. Saat 06:24'de gerçekleşen depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu açıklandı. İşte gelen son dakika deprem haberinin detayları…
AFAD Deprem
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 21.86 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 18.04.2021, 06:24:58 TSİ
Enlem : 36.5213 N
Boylam : 27.2268 E
Derinlik : 17.40 km
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinde saat 06.24'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla depremi paniğe sebep olurken herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.
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