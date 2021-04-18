Son Dakika: Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla Datça’da 3.7 şiddetinde deprem oldu!

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinde saat 06.24'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla depremi paniğe sebep olurken herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

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