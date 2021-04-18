Son Dakika Haberi! Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla - Datça’da da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Muğla - Datça açıklarında saat 18.21'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.16 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: EGE'DE 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Muğla Datça'da da hissedilen son dakika Ege Denizi deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;