SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da inanılmaz soygun! Böylesi ne duyuldu ne görüldü!

Son dakika haberi:İstanbul genelinde kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu turistleri arama yapma bahanesiyle yağmalayan şüpheliler yakalandı. 10 farklı eylemde 1 milyon liraya yakın vurgun yapan sahte polisler Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.