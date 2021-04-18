Son dakika: İstanbul ve çevresi için uyarı! Sağanak yağış geliyor

O BÖLGELERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, Konya'nın kuzeyi, Aksaray ve Niğde'de sağanak beklendiği bildirildi.

Sıcaklıkların 3 ila 5 derece yükselmesinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, rüzgarın da genellikle güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtınanın saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceğinin ve toz taşınımı olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.