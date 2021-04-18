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Giriş Tarihi: 18.4.2021 11:05 Son Güncelleme: 18.4.2021 11:18

Son dakika: ve çevresi için uyarı! geliyor

AA
Son dakika: İstanbul ve çevresi için uyarı! Sağanak yağış geliyor

Son dakika haberi... Meteorolojiden ve çevresi için uyarısı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre; İstanbul'un , Yalova, Kocaeli ve ile gece 'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor...

Son dakika haberi... Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için sağanak açıklaması geldi. Buna göre; Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak öngörülüyor.

SAĞANAK VE YER YER GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusunda, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya ile gece Trakya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenen bölgede İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde toz taşınımı nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

O BÖLGELERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, Konya'nın kuzeyi, Aksaray ve Niğde'de sağanak beklendiği bildirildi.

Sıcaklıkların 3 ila 5 derece yükselmesinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, rüzgarın da genellikle güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtınanın saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceğinin ve toz taşınımı olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Son dakika: İstanbul ve çevresi için uyarı! Sağanak yağış geliyor
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