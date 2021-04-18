Son dakika | İstanbul’da 614 bin liralık vurgun! Mağazadan çalıp internette sattılar!

Son dakika haberi: İstanbul Tuzla'da meydana gelen büyük hırsızlıkta iddiaya göre ürünleri çalınan mağazanın lojistik işlerini Borusan Lojistik firmasının yaptığı, şüpheliler Ergün T., Kenan T., Serhat Ş. ve Bülent S.'nin bu lojistik firmasında çalıştıkları, diğer şüpheliler Abdülkerim G., Barış G., Emrah G., Ersin G. ve Kemal G.'nin ise şüpheli Bülent S.'nin köylüleri olduğu öğrenildi.
HENÜZ SATIŞA SUNULMAYAN ÜRÜNÜ BİLE ÇALMIŞLAR
Ünlü şirketin Tuzla'daki deposundan 462 ürününün çalınmasıyla ilgili müşteki şirkete gelen ihbar üzerine yapılan araştırmalar sonucu şirket tarafından yeni üretilen ve henüz satışa bile sunulmayan koltukla birlikte birçok çalınan eşyanın Esenyurt'ta bulunan 'Caddespot' isimli işyerinde satıldığı, ayrıca 'letgo' adlı uygulama üzerinden de satışa çıkarıldığı ve ürünlerin üzerinde şirketin etiketi olduğu belirlendi.
-Bülent S.-
'ÇALINTI OLDUKLARINI BİLMİYORDUK'
Şüpheliler Abdülkerim G., Barış G., Emrah G., Ersin G. Ve Kemal G., olayla ilgili savunmalarında söz konusu eşyaları internetten satın aldıklarını, 'letgo' uygulaması üzerinden şüpheli Kemal G.'nin ürünleri satışa sunduğunu ve eşyaları aldıktan sonra tüm işlemleri Kemal G.'nin yaptığını belirtirken şüpheli Kemal G. ise savunmasında eşyaları internetten kimden ve ne zaman aldığını hatırlamadığını, tahminen 12 bin TL ödeme yaptığını fakat herhangi bir faturanın bulunmadığını, eşyaları spotçuda ve internette satışa sunduğunu ancak çalıntı eşyalar olduğunu bilmediğini söyledi.
-Kenan T.-
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Diğer şüpheliler Ergün T., Kenan T., Serhat Ş. ve Bülent S. ise savunmalarında Borusan Lojistik şirketinde çalıştıklarını, müşteki şirketin sattığı ürünleri faturalarıyla birlikte sayımları yapıldıktan sonra alıcılara teslim etmek için şirketten aldıklarını, diğer şüphelileri tanımadıklarını belirterek hırsızlık suçunu işlemediklerini ifade etti. Ayrıca şüpheli Bülent S., köylüsü olduğu iddia edilen diğer şüpheliler hakkında 10 yıldır görüşmediklerini belirtti.
ŞİRKETİN BATTIĞINI SÖYLEMİŞLER
Konuyla ilgili tanık olarak dinlenen Volkan isimli şahıs beyanında, müşteki şirketin deposunda kontrolcü olarak çalıştığını, ihbardan sonra 'Caddespot' isimli işyerine gittiğini, işyerinde bulunan ürünlerin çoğunun müşteki şirketin markasına ait olduğunu ve bu ürünleri nereden temin ettiklerini sorduğunda ise şüphelilerin kendisine müşteki şirketin battığını ve tedarikçilerine para ödemediğini, satmaları için ürünleri el altından kendilerine verdiklerini söylediklerini belirtti.
-Serhat Ş.-
AYNI ÜRÜN FARKLI FİYAT
Yapılan bu hırsızlığı polise ihbar eden tanık Syuzan H. İse beyanında, 2019 yılında müşteki şirketin mağazasına gittiğini, istediği ürünler için kendisine 7 bin TL fiyat biçildiğini, 1 yıl sonra aynı ürünü 'letgo' uygulamasında 2.200 TL olarak gördüğünü, 'Caddespot' adlı mağazaya gittiğini, ürünün neden bu kadar ucuz olduğunu sorması üzerine 'Şirket battı, tedarikçilere para ödemiyor, ürünleri el altından satmamız için veriyor' şeklinde bir cevap aldığını, sonrasında hemen müşteki şirketi arayarak ihbarda bulunduğunu aktardı.
ŞÜPHELİLERİN 17 YIL 6 AY HAPSİ İSTENDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
HTS VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI HIRSIZLIĞI DOĞRULADI
Düzenlenen iddianamede, müşteki şirketin lojistik firmasında çalışan şüphelilerin, ürünleri teslimata götürürken sıklıkla 'Caddespot' isimli işyerine uğradıkları ve 9 şüphelinin de yapılan hırsızlıkta birlikte hareket ettikleri ve tüm bunların bilirkişi ve HTS raporlarıyla anlaşılmasından dolayı şüphelilerin cezalandırılması talep edildi. 9 şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.