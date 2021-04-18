Son dakika | İstanbul’da 614 bin liralık vurgun! Mağazadan çalıp internette sattılar!

Son dakika haberi: İstanbul Tuzla'da meydana gelen büyük hırsızlıkta iddiaya göre ürünleri çalınan mağazanın lojistik işlerini Borusan Lojistik firmasının yaptığı, şüpheliler Ergün T., Kenan T., Serhat Ş. ve Bülent S.'nin bu lojistik firmasında çalıştıkları, diğer şüpheliler Abdülkerim G., Barış G., Emrah G., Ersin G. ve Kemal G.'nin ise şüpheli Bülent S.'nin köylüleri olduğu öğrenildi.

HENÜZ SATIŞA SUNULMAYAN ÜRÜNÜ BİLE ÇALMIŞLAR

Ünlü şirketin Tuzla'daki deposundan 462 ürününün çalınmasıyla ilgili müşteki şirkete gelen ihbar üzerine yapılan araştırmalar sonucu şirket tarafından yeni üretilen ve henüz satışa bile sunulmayan koltukla birlikte birçok çalınan eşyanın Esenyurt'ta bulunan 'Caddespot' isimli işyerinde satıldığı, ayrıca 'letgo' adlı uygulama üzerinden de satışa çıkarıldığı ve ürünlerin üzerinde şirketin etiketi olduğu belirlendi.