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Giriş Tarihi: 18.4.2021 07:57 Son Güncelleme: 18.4.2021 08:01

SON DAKİKA: ’nde korkutan ! 18 Nisan 2021 ve Kandilli Rasathanesi listesi

SON DAKİKA: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! 18 Nisan 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika… ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan listesi verilerine göre ise oldu. Marmara Denizi açıklarında Yalova’nın Armutlu ilçesindeki depremin şiddeti 3.6 belirlendi. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte açıklarında meydana gelen depreme ilişkin son dakika gelişmeleri ile 18 Nisan 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Yalova'nın Armutlu ilçesi güne deprem ile başladı. AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre merkez üssü Marmara Denizi olan deprem Yalova'nın Armutlu ilçesi açıklarında meydana geldi. Depremin merkez üssünün Yalova Armutlu'ya 21.5 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. İşte, Yalova depremine ilişkin ayrınlar ile Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

AFAD YALOVA DEPREMİNİ BÖYLE DUYURDU!


#Deprem
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Marmara Denizi, 21.45 km. Armutlu (Yalova)
Tarih-Saat : 18.04.2021, 07:33:22 TSİ
Enlem : 40.7365 N
Boylam : 28.7005 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://deprem.afad.gov.tr/depremdetay?eventID=500261

YALOVA ARMUTLU'DA KORKUTAN DEPREM! (18 NİSAN 2021)

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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SON DAKİKA: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! 18 Nisan 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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