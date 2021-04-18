SON DAKİKA: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! 18 Nisan 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Yalova'nın Armutlu ilçesi güne deprem ile başladı. AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre merkez üssü Marmara Denizi olan deprem Yalova'nın Armutlu ilçesi açıklarında meydana geldi. Depremin merkez üssünün Yalova Armutlu'ya 21.5 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. İşte, Yalova depremine ilişkin ayrınlar ile Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

AFAD YALOVA DEPREMİNİ BÖYLE DUYURDU!



#Deprem

Büyüklük : 3.6 (Mw)

Yer : Marmara Denizi, 21.45 km. Armutlu (Yalova)

Tarih-Saat : 18.04.2021, 07:33:22 TSİ

Enlem : 40.7365 N

Boylam : 28.7005 E

Derinlik : 7.01 km

Detay : https://deprem.afad.gov.tr/depremdetay?eventID=500261

YALOVA ARMUTLU'DA KORKUTAN DEPREM! (18 NİSAN 2021)

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!