Son dakika: Samsun'daki dehşet kamerada! "Kızımın çığlıkları kulağımdan gitmiyor"

'KIZIMIN ÇIĞLIKLARI KULAĞIMDAN GİTMİYOR'



Olayla ilgili konuşan ve yaşananlara anlam veremediğini söyleyen İhsan Kulanoğlu, "Durup dururken oldu ama onlar haplıydı. 14 yaşında oğlum 10 yaşında kızım içeride 17 yaşında oğlum içeride biz aile olarak çalışıyoruz.