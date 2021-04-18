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Giriş Tarihi: 19.4.2021 01:13 Son Güncelleme: 19.4.2021 01:13

? İşte Sorunun Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Sorun Eş Anlamlısı Nedir? İşte Sorunun Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Kelimelerin eş anlamlıları eğitim öğretim kurumlarında, günlük yaşantıda konuşma ve yazma dillerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimelerin arasında sorun da yer alıyor. Sorun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ile ilgili detaylı bilgi edinmek isteyenler “Neşe Eş Anlamlısı Nedir?” sorusu üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Güncel sözlük ile ? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Sorun kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı) eğitim-öğretim kurumlarında Türkçe dersi içerisinde bir konu olarak öğrencilere verilmektedir. Türk dilinde bu denli önemli konumda olan eş anlamlı sözcükler günlük hayatta yazı yazarken ve konuşma dilinde çoğu zaman kullanılıyor. Anlatıma zenginlik katmak, tekrar kelimeler kullanmamak açısında hayat kurtarıcı özelliğe sahip bu kelimelerden olan Sorunun Eş Anlamlısı Olan Sözcük de oldukça merak edilerek "Sorun Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuyla araştırılıyor. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük ile tüm detaylar şöyle;

SORUN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe sözlükte sorun sözcüğünün eş anlamlısı (anlamdaşı) olan kelimeler

  • Mesele
  • Problem
  • Dert

olarak yer almaktadır.

Türkçe'de kuracağımız anlamlı ve kurallı bir cümle içerisinde sorun kelimesinin yerine yukarıda yer alan kelimeleri koyduğumuzda herhangi bir anlam veya tür değişimi meydana gelmeyecektir.

Bu konunun daha net şekilde anlaşılır olması amacıyla Metin And'ın eserinde yer alan

"Türkiye'ye gölge oyununun ne zaman ve nasıl girdiği sorunu üzerine çeşitli yorumlar bulunmaktadır."

ifadesi örnek olarak verilebilir.

SORUN NEDİR, NE DEMEK?

Sorun kelimesi Türkçe'mizde kullanımı oldukça fazla olan kelimeler arasında yer alırken, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından hazırlanan güncel Türkçe sözlükte sorun kelimesinin isim türündeki anlamları şu şekilde verilmektedir.

Anlam 1: Araştırılması sonucunda bilgi sahibi olunması, akıl gücüyle çözüme kavuşturulması gereken durumlar, meseleler ve problemleri ifade etmektedir.

Anlam 2: Türkçe'de mecaz anlamda kullanıldığında can sıkan, problem yaratan hallere ve dertlere denilmektedir.

Anlam 3: Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri sözlüğüne göre ise çözümlenmesi akılcı düşünmeyle olacak olan, önem arz eden ve çetin durumları ifade eden kelimedir. Öte yandan Bir veya birden fazla soru olması nedeniyle söz konusu soruların neden ve yanıtlarını bulmaya yönelten hallere de denilmektedir.

Anlam 4: Çözümlenmesi talep edilen sorulara verilen ad.

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