Taksiciye yüzlerce araçlık konvoyla veda

İstanbul'da koronavirüsten hayatını kaybeden ve taksiciler arasında çok sevilen taksi şoförü Sadık Dağdönderen (41), yüzlerce meslektaşının konvoyuyla son yolculuğuna uğurlandı. Taksiciler, Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden cenazesi alınarak Feriköy Mezarlığı'na getirilen Dağdönderen'i yalnız bırakmadı. Mezarlıkta kalabalık oluşturmamak için Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda helallik veren taksiciler, araçlarıyla cenaze aracına eşlik etti. Dağdönderen kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Taksiciler, "Yaptığımız iş çok riskli. Bir an önce aşılanmalıyız" dedi.