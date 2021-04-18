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Giriş Tarihi: 18.4.2021 23:00

Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı

DHA
Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı

'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı oğlu Murat Ç. (37), tarafından bıçaklanan Mehmet Emin Ç. (67), ağır yaralandı

Olay, saat 18.00 sıralarında bir evde meydana geldi. Murat Ç., bilinmeyen nedenle babası Mehmet Emin Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Ç., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babası Mehmet Emin Ç.'yi göğüs, bacak ve sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Emin Ç., yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Murat Ç. ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Tedaviye alınan Mehmet Emin Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı
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