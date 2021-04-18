Tele-dolandırıcılardan yeni yöntem: Polis kimlik kartı gönderiyorlar!

İstanbul'da yaşayan 66 yaşındaki Özcan K.'nin geçtiğimiz günlerde telefonu çaldı. Kendisini emniyet amiri olarak tanıtan şahıs, yaşlı kadına 'Siber saldırıya maruz kaldık. Sizin gibi 286 kişinin mal varlıkları üzerinde inceleme yapılacak. Bu operasyon gizli kalacak. Evdeki ziynet eşyalarınız bankada paranız var mı?' şeklinde sorular sormaya başladı.

POLİS KİMLİK KARTI GÖNDERDİLER

Telaşlanan genç kadın, arayan şahsın polis olduğuna inanmak istemedi. Telefondaki şahıs kendisinin emniyet amiri olduğunu gösteren belgeyi atıp inandırıcılık kazanmak istedi. Yaşlı kadının telefonuna polis kimlik kartı görseli atan komiser, yaşlı kadını inandırmak için operasyonun detaylarını anlatmak istedi. Özcan K. isimli yaşlı kadın, 'Sen daha çocuksun, nasıl emniyet amiri olacaksın' diyerek telefonu kapattı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Şahısların defalarca aramasına dayanamayan kadın, İstanbul Adliyesine gelerek şikayetçi oldu. Kendisine gönderilen polis kimlik kartı görselini delil olarak sunan yaşlı kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.