Tütünden sprey ilaç

AKDENIZ Üniversitesi'nde aşı çalışmalarını yürüten Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov ve ekibi tarafından koronavirüse karşı koruyucu sprey formunda da kullanılabilecek ilaç ve aşı adayı geliştirildi. "Transient Bitki Ekspresyon Sistemi" ile bir tür tütün bitkisi olan Nicotiana Benthamiana'nın yapraklarında üretilen proteini temel alan ilaçla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mammedov, "Canlı virüsle yapılan testler olumlu sonuçlandı. Tamamen bitkiden üretilerek elde edilen proteinler, Kovid- 19 virüsünün hücreye girmesini engelliyor. Sprey olarak kullanılması durumunda virüsün hücreye girişini engellemek için büyük bir öneme sahip. Çalışmalar aşı, ilaç ve kit olmak üzere 3 ayaklı sürdürülüyor. Aşıda faz çalışmalarına geçmeye hazırız" dedi.