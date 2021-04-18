Ünlü avukat Pınar Hacıbektaşoğlu’nun fedakâr annesi





2016'da göğüs kanserine yakalandım ve aynı yıl ameliyatla bu hastalıktan kurtuldum. 2020'de bu kez lenf kanseri oldum. Geçtiğimiz günlerde de koronavirüse yakalandım. Annem bahçeden bana el sallıyor. Aslında bu kadar uzağı göremez. Ama orada kalp gözüyle görüyor. Ne mutlu ki böyle bir annem var" diye konuştu.