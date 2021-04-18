Valilikten, ‘patates izdihamı’ iddialarıyla ilgili açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"17 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşımıza kapıda teslim yöntemiyle yemeklik patates dağıtımı planlanmıştır.

Bu çerçevede, Bağlar ilçemizde 369 ton yemeklik patates dağıtımına başlanmıştır. 17 Nisan'da dağıtımına başlanan yemeklik patates aynı gün 1355 aileye dağıtılmıştır. Görüntülere yansıdığı gibi bir dağıtım yöntemimiz kesinlikle yoktur. Bu hassasiyetimize rağmen, Bağlar ilçemiz Muradiye mahallesinde dağıtım yapılırken, provakasyon yapmak isteyen 4-5 kişi, dağıtım aracını ısrarla takip etmiş ve eve dağıtım esnasında kamyonun üzerine çıkarak kalan onbeş çuvalı aşağıya atmışlardır. Dağıtım yapan personel, vatandaşlarla arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan olay yerinden ayrılmıştır. Konu ile ilgili tahkikat yapılmaktadır."