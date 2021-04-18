Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Valilikten, ‘patates izdihamı’ iddialarıyla ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 19.4.2021 00:33 Son Güncelleme: 19.4.2021 00:33

Valilikten, ‘patates izdihamı’ iddialarıyla ilgili açıklama

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Valilikten, ‘patates izdihamı’ iddialarıyla ilgili açıklama

’ın Bağlar ilçesinde, patates dağıtımı sırasında yaşandı haberleriyle ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"17 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşımıza kapıda teslim yöntemiyle yemeklik patates dağıtımı planlanmıştır.
Bu çerçevede, Bağlar ilçemizde 369 ton yemeklik patates dağıtımına başlanmıştır. 17 Nisan'da dağıtımına başlanan yemeklik patates aynı gün 1355 aileye dağıtılmıştır. Görüntülere yansıdığı gibi bir dağıtım yöntemimiz kesinlikle yoktur. Bu hassasiyetimize rağmen, Bağlar ilçemiz Muradiye mahallesinde dağıtım yapılırken, provakasyon yapmak isteyen 4-5 kişi, dağıtım aracını ısrarla takip etmiş ve eve dağıtım esnasında kamyonun üzerine çıkarak kalan onbeş çuvalı aşağıya atmışlardır. Dağıtım yapan personel, vatandaşlarla arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan olay yerinden ayrılmıştır. Konu ile ilgili tahkikat yapılmaktadır."

ARKADAŞINA GÖNDER
Valilikten, ‘patates izdihamı’ iddialarıyla ilgili açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA