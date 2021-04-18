Van Gölü’nü uzaydan çeken astronot dünyaya döndü

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken ve bu nedenle son zamanlarda Türkiye'de adı sıkça duyulan NASA Astronotu Kate Rubins dünyaya döndü. NASA'nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında birinci seçilen karenin sahibi Rubins'i Van Valiliği 'fahri hemşehri' ilan etmişti. Rubins ve diğer iki meslektaşı, Kazakistan'ın Dzhezkazgan kasabasının güneydoğusuna dün sabah saatlerinde paraşütlerle güvenli bir şekilde indi. 185 günün ardından temiz dünya havası alan Rubins'in çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında Vanlıların 'Kentimize gel' daveti hakkında ne diyeceği merak ediliyor.