Yavru kuzunun süt annesi oldu

İnegöl ilçesinde hayvan çiftliği işleten 19 yaşındaki genç girişimci Sezer Çubuk, 15 günlük yavru kuzunun annesini emmediğini fark etti. Anne kuzunun sütünün kesildiğini anlayan Çubuk yavru kuzuyu biberonla beslemeye başladı. Bu sabah uyandığında kuzuyu, çoban köpeğinin emzirdiğini gören Sezer Çubuk büyük şaşkınlık yaşadı.

SÜT ANNESİ OLDU

Sarı ismini verdiği çoban köpeğinin 10 gün önce küçükbaş hayvanlarının yaşadığı ahırda 1 batımda 7 yavru dünyaya getirdiğini ifade eden Çubuk, "Kuzuyu koyundan keçiden sağdığım sütlerle besliyordum. Köpeğimizin yavruları olunca yavrularıyla birlikte ahıla getirmiştim. Bu sabah geldiğimde köpeğin yavru kuzuyu emzirdiğini gördüm. Çok şaşırdım. ;Kuzumuzun süt annesi olmuş. Şu anda doyduğu için keyfi de yerinde. Allah izin verirse kocaman kuzu olacak ve o da anne olacak" dedi.