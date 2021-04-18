YDS soru kitapçığı ne zaman açıklanacak? YDS 2021 soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Bugün gerçekleştirilen YDS'nin ardından, adaylar gerekli puanı alıp alamadıklarını tespit etmek için soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihi bekliyor. 80 sorudan oluşan ve adayların tercihi doğrultusunda İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde gerçekleştirilen sınavla ilgili araştırmalar sürüyor. Adaylar, "YDS 2021 soruları ve cevapları yayınlandı mı?" sorusuna cevap arıyor. YDS soruları henüz yayınlanmadı, ancak "YDS soru kitapçığı ne zaman açıklanacak?" sorusuna ÖSYM'nin gün içinde yanıt vermesi bekleniyor.

YDS SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm sınavların soru kitapçığı ve cevap anahtarı aynı gün veya sınavdan bir gün sonra yayınlanıyor. Soruların tamamı sınava girenlerin erişimine açılırken, %10'u herkese sunuluyor.

YDS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM "YDS soru kitapçığı ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevaben net bir tarih vermedi, ancak YDS 2021 soruları ve cevaplarının 19 Nisan'a kadar erişime açılması bekleniyor. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden giriş yaparak 10 gün boyunca YDS soruları ve cevaplarına erişebilecek.

YDS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Yabancı Dil Sınavı'nın sonuçları ise 11 Mayıs 2021 günü erişime açılacak. Sınav sonucu ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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