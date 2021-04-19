25 zehir taciri tutuklandı!

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına düzenlenen seri operasyonlarda 32 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 34 kilo 467 gram uyuşturucu madde, 11 bin 925 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 645 lira nakit para ele geçirildi. Nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 307 şüphelinin gözaltına alındığı ve 278 şüphelinin tutuklandığı ifade edildi.