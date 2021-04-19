20 yıllık cinayeti parmak izi çözdü

İzmir'in Konak ilçesi Eşrefpaşa semtindeki evinde yalnız yaşayan gayrimenkul zengini Mustafa Enver Özmen (70), 30 Nisan 2001'de elleri, kolları ve ağzı bağlandıktan sonra başına tişört geçilerek boğularak öldürülmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul cinayetle ilgili dosyayı 20 yıl sonra tekrar tozlu raflardan indirdi. Polis ekiplerinin yaptığı parmak izi taraması sonucu, dairenin iç kapı kolundaki parmak izinin Adem Öngeç'e (53) ait olduğu ortaya çıktı. Öngeç'in bir süre önce sahte para ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı ve emniyete parmak izi verdiği anlaşıldı. Gözaltına alınan Öngeç, "O tarihte mobilyacıydım. Ayakkabı tamiratı da yapıyordum. Eve mobilya teslimi ya da tamirat için gitmiş olabilirim" dedi. Ancak Öngeç'in cinayetten bir hafta önce Torbalı'daki mobilya dükkanını kapattığı ve eşiyle boşanıp yüklü bir borçla İzmir'e geldiği belirlendi. Katil zanlısı Öngeç tutuklandı.