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Giriş Tarihi: 19.4.2021 17:33

21 yıl önce 2 kişinin öldürülmesi olayına karışan şüpheli yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
21 yıl önce 2 kişinin öldürülmesi olayına karışan şüpheli yakalandı

Kartal’da 21 yıl önce Esenyurt’ta 2 kişinin ölümüyle ilgili aranan cinayet zanlısı Zeynel Arhın (65) Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir parkta yakalanarak gözaltına alındı. 21 yıl sonra yakalanan şüphelinin polise ilk etapta kendisini N.A. ismi ile tanıttığı ileri sürüldü.

Kartal Esentepe Mahallesi Soğanlık Caddesinde bulunan bir parkta cinayetten aranan bir şahsın bulunabileceği yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kartal Asayiş Büro ekipleri parkta denetime gitti. Kontroller sırasında isminin N.A. olduğunu söyleyen şahısla ilgili yapılan araştırmalarda şahsın kimlik gösteremediği ve şüpheli tavırlar içinde olduğu gözlemlendi.

Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın kendi adının yerine kuzenin adını beyan ettiği asın adının Zeynel Arhın olduğu tespit edildi. Şahsın 2000 yılında Esenyurt ilçesinde 2 kişinin tabanca ile öldürülmesi olayından dolayı cinayet suçundan aranması olduğu ortaya çıktı. 21 yıldır aranan şüpheli Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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21 yıl önce 2 kişinin öldürülmesi olayına karışan şüpheli yakalandı
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