21 yıl önce 2 kişinin öldürülmesi olayına karışan şüpheli yakalandı

Kartal Esentepe Mahallesi Soğanlık Caddesinde bulunan bir parkta cinayetten aranan bir şahsın bulunabileceği yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kartal Asayiş Büro ekipleri parkta denetime gitti. Kontroller sırasında isminin N.A. olduğunu söyleyen şahısla ilgili yapılan araştırmalarda şahsın kimlik gösteremediği ve şüpheli tavırlar içinde olduğu gözlemlendi.

Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın kendi adının yerine kuzenin adını beyan ettiği asın adının Zeynel Arhın olduğu tespit edildi. Şahsın 2000 yılında Esenyurt ilçesinde 2 kişinin tabanca ile öldürülmesi olayından dolayı cinayet suçundan aranması olduğu ortaya çıktı. 21 yıldır aranan şüpheli Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.