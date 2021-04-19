Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 23 Nisan resmi tatil mi, bu sene hangi güne denk geliyor? Özel sektöre, memurlara 23 Nisan tatil mi?
Giriş Tarihi: 19.4.2021 11:02

, bu sene hangi güne denk geliyor? Özel sektöre, memurlara ?

23 Nisan resmi tatil mi, bu sene hangi güne denk geliyor? Özel sektöre, memurlara 23 Nisan tatil mi?

’na günler kala sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu yıl hafta içi günlerden birine denk gelen Çocuk Bayramı’nda öğrenciler başta olmak üzere veliler, özel ve kamu sektörü çalışanı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene 23 Nisan'ın Cuma gününe denk gelmesi haftasonu tatilinin 3 gün olma ihtimalinden dolayı ayrıca araştırılıyor. Buna göre; 23 Nisan resmi tatil mi, bu sene hangi güne denk geliyor? Özel sektöre, memurlara ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak biliniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bugünle ilgili olarak çeşitli etkinlikler düzenlenmesi bekleniyor. Hem öğrenciler hem kamu ve özel sektör çalışanları yaklaşan tarih dolasıyla bugünün resmi tatil olup olmadığını, hangi güne denk geldiğini sorgulamaya başladı. 23 Nisan resmi tatil mi, bu sene hangi güne denk geliyor? Özel sektöre, memurlara 23 Nisan tatil mi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk gelirken 23 Nisan resmi tatil olarak kutlanır.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan hazırlıkları ülke genelindeki tüm hızıyla devam ediyor! Öğrenci ve velilerin 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor gibi sorulara yanıt aradığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biri olduğu biliniyor. Yani 23 Nisan resmi tatildir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'de resmi tatildir. 23 Nisan 2021 Cuma gününe denk geliyor.

23 NİSAN'IN BAYRAM OLMASI

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir...

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

Milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ!

1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma

ARKADAŞINA GÖNDER
23 Nisan resmi tatil mi, bu sene hangi güne denk geliyor? Özel sektöre, memurlara 23 Nisan tatil mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA