A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? A101 çalışma saatleri 2021!

A101'in çalışma saatleri birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle Perşembe günü ihtiyaçlarını indirimli fiyatlara satışa sunulan aktüel ürünler ile gidermek isteyenler en yakın marketlere gitmeden önce A10 saat kaçta açılıyor sorusunun cevabını araştırıyor. Akşam saatlerinde ise A101 açılış kapanış saati merak edenler A101 saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 2021 A101 saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri!

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

A101'in resmi internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre açılış kapanış saatleri listesini öğrenmek için doğru yerdesiniz. A101 marketlerine gitmeden önce bu başlık altından çalışma saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

A101 hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

A101 HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye'nin 81 ilinde sayısız şubesi ve personeli ile milyonlarca kişiye hizmet veren A101 marketleri illere göre değişiklik gösteriyor.

A101 SAAT KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

A101 marketleri illere göre değişiklik gösteriyor. Mesai saati bitmeden yaklaşık 10 dakika önce ise kasalara kapanıyor ve alışveriş yapılamıyor. A101 marketlerden alışveriş yapabilmeniz için hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her gün belirtilen saatlerde şubelere gidebilirsiniz.