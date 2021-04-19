Adana'da adliyede panik! Son anda yakaladılar

Zanlı 24 Mart günü ise zanlı Adana Adliyesine sevk edildi. 30'dan fazla hırsızlıktan suç kaydı da olduğu öğrenilen zanlı çocuk nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zanlı tutuklanınca adliyede intihar girişiminde bulundu. Merdiven duvarına tutunarak kendini aşağı atmaya çalışan çocuğu polis ve adliyedeki görevliler kurtardı. Bu anlara ait fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu.



