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Giriş Tarihi: 19.4.2021 09:34 Son Güncelleme: 19.4.2021 09:54

'da adliyede panik! Son anda yakaladılar

İHA
Adana'da adliyede panik! Son anda yakaladılar

’da bir otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki çocuk adliyede intihar girişiminde bulundu. O anlar sosyal medyada gündem oldu...

Edinilen bilgiye göre, 20 Mart günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurutuluş Mahallesi Şinasi Efendi Sokak'ta park halinde bulunan İ.A.'ya ait otomobilden hırsızlık meydana geldi. Bunun üzerine İ.D. polise başvurup şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine 23 Mart günü otomobilden mont, kulaklık, powerbank ve 20 dolar çaldığı öne sürülen U.Y. (17) isimli zanlı yakalandı. Zanlının yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı.

Zanlı 24 Mart günü ise zanlı Adana Adliyesine sevk edildi. 30'dan fazla hırsızlıktan suç kaydı da olduğu öğrenilen zanlı çocuk nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zanlı tutuklanınca adliyede intihar girişiminde bulundu. Merdiven duvarına tutunarak kendini aşağı atmaya çalışan çocuğu polis ve adliyedeki görevliler kurtardı. Bu anlara ait fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu.

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Adana'da adliyede panik! Son anda yakaladılar
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