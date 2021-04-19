Ağaçlık alanda bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, 20. 00 sıralarında Esenler, Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın burada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Boğazından bıçaklanan kadın yere düşerken saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçtı. Kendi imkanlarıyla yola kadar çıkan kadın, vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI



Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri uzun süre bölgede inceleme yaptı.