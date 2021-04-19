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Giriş Tarihi: 20.4.2021 01:50

Ağaçlık alanda bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ağaçlık alanda bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü

’de ağaçlık alanda bir kadın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından boğazından bıçaklandı. Saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, 20. 00 sıralarında Esenler, Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın burada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Boğazından bıçaklanan kadın yere düşerken saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçtı. Kendi imkanlarıyla yola kadar çıkan kadın, vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri uzun süre bölgede inceleme yaptı.

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Ağaçlık alanda bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü
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