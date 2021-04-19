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Giriş Tarihi: 19.4.2021 10:10 Son Güncelleme: 19.4.2021 10:11

Anneden şoke eden sözler: Rezil oldum

DHA
Anneden şoke eden sözler: Rezil oldum

'da annesinin üzerine kapıyı kilitleyip çıktığı küçük kız, balkon demirinden sarkıp ağlayınca komşular itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla çocuğu kurtarırken o sırada durumu haber alarak eve gelen anne ilginç bir tepki gösterdi. Anne Damla T. “Ben kapıyı kilitledim, düşmez. Ne var bunda? Rezil oldum” dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Damla T., kapıyı kızının üzerine kilitleyip evden ayrıldı. Bir süre sonra D.T., balkona çıkıp sarkmaya başladı.

Dumuru fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, vinç yardımıyla balkondaki D.T.'yi kurtardı.

'ANNE, BENİ İTFAİYE KURTARDI'

Durumu haber alan Damla T. eve geldi. Annesini gören D.T., "Anne, beni itfaiye kurtardı" diyerek ona sarıldı.

Damla T. ise çevresindekilere, "Ben kapıyı kilitledim, düşmez. Ne var bunda? Rezil oldum" dedi.

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Anneden şoke eden sözler: Rezil oldum
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