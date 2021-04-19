Antalya'da, karla kaplı yayla yolları açıldı

Gazipaşa'ya bağlı Mırıklar, Beyobası, Şemsin, Çataltaş, Cimbiti, Kırahmetler, Küllin ve Yunt yaylalarına ulaşımı sağlayan ve kışın yağan karla kapanan Akçal yolu, Gazipaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından açıldı. Kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğu yoldaki kar yığınları iş makineleriyle temizlenerek, yol kullanıma açıldı.







Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Gazipaşa dört mevsimi aynı anda yaşadığımız muhteşem bir yer. Şu an sahilde denize girebilirken, bir saat yukarıda kar görebiliyoruz. Yaz ayının yaklaşmasıyla yaylalarımıza göçler başlayacak. Yörük kültürümüzün simgesi olan hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız, herkesten önce yaylaya çıkacaklar. Yaylada tarım yapan vatandaşlarımız ekimlerini yapacaklar. Onların ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalara başladık. İlk olarak Mırıklar, Beyobası, Çataltaş, Cimbiti, Kırahmetler, Küllin ve Yunt yaylalarımıza ulaşımı sağlayan karla kaplı Akçal yolumuzu açtık. Önümüzdeki günlerde de zaman kaybetmeden diğer yayla yollarımızı açacağız. Yayla kültürü bizim için çok önemli" dedi.