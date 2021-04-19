Antalya’da korkunç cinayet: Babasını öldürüp intihar etti!

Antalya'nın Kepez ilçesinde eşi ile tartışmalı olduğu için kızının evinde kalan anne Gülten Paytar, oğlu Seyit Ali Paytar'ın (24) telefona cevap vermemesi üzerine eşinin galerici ortağı Halil Can'ı arayarak yedek anahtarı koydukları yeri söyleyerek evi kontrol etmesini istedi.



Gülten Paytar, Osman Paytar

Baba Osman Paytar (65) ve oğlu Seyit Ali Paytar'ın bulunduğu daireye giden Halil Can, kapıyı açınca kanlar içinde baba oğlun cesedi ile karşılaştı. Can'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve oğlun öldüğünü belirledi. Yapılan inelemede madde bağımlısı olduğu iddia edilen Seyit Ali Paytar'ın babasını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

GAZETECİLERE SALDIRDI

Cinayeti haber alan Osman Paytar'ın kızları olay yerine koştu. Görüntülerinin çekilmesine sinirlenen Osman Paytar'ın yakınları gazetecilere saldırdı. Polisin devreye girmesi ile Paytar'ın yakınları olay yerinden uzaklaştırıldı. Cinayetin ardından Cumhuriyet Savcısı evde uzun süre incelemelerde bulundu. Ardından cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.