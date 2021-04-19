Bozyazı’da deniz dibi temizliğinden çıkan atıklar şaşkınlık yarattı

Mersin Deniz Çöpleri İl Eylem Planı" kapsamında Akdeniz Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve Bozyazı Belediyesi ekipleri deniz kirliliğini önlemek amacıyla yapılan deniz tabanını temizleme çalışmalarında elektrik süpürgesi ve otomobil lastigi, pet şişe ve çöp atıkları şaşkınlık yarattı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Ellerinde file çuvallarla denize dalan ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonunda çok sayıda araç lastiğinin yanı sıra, elektrik süpürgesi, pet şişe, naylon poşet, cam, misina ağının da aralarında bulunduğu 10 çuval atık malzeme çıkarttı.

Akdeniz Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından deniz dibinden çıkarılan çöp atıklarını Bozyazı Belediyesi ekipleri ayrıştırarak destekte bulundu.

Vatandaşlarda çevre bilinci oluşmasını amaçladıklarını ve herkesten çevre temizliğine hassasiyet göstermelerini istediklerini ifade eden,Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, "Sularımızı, çevrelerimizi temiz tutmamız, modern çağın gereğidir. İnsan elindeki bir kağıt parçasını ki artık çöp ifadesinden de uzak durmaya çalışıyoruz, sıfır atık projesiyle hiçbir şeyin atık olmadığını, değersiz olmadığını, her şeyin tekrar kullanılabileceğini, enerjiye, ekonomiye katkı sağlayacağını da vurgulamak istiyoruz." dedi.