C1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? C1 Sınıfı Ehliyet Nedir? Fiyatları, Yaş Sınırı ve Şartları

C1 sınıfı ehliyet, C sınıfı ehliyet kategorisinin bir koludur. C1 ehliyetini almak belirli özel şartlara bağlanmıştır. Zira bu ehliyet türüne ait araçlar boy ve ağırlık olarak yüksek nitelikte araçlardır ve kullanımları zordur. Bu nedenle C1 ehliyeti bazı şartlara bağlanmıştır.

C1 SINIFI EHLİYET NEDİR?

C1 sınıfı ehliyet; ağırlığı 3500 kilogram ile 7500 kilogram arasında olan ve yük taşımacılığı amacı ile kullanılan kamyonet ve çekicilerin kullanılması için gerekli olan ehliyet türüne verilen isimdir. Bu ehliyete sahip kişiler, verilen ağırlıkların altında yahut üzerinde kalan kamyonet yahut çekicileri kullanamazlar.

C1 sınıfı ehliyet, oldukça geniş kapsamlıdır. Bu nedenle C1 sınıfı ehliyete sahip olmak özel bir şarta bağlanmıştır. Bu şart deneyim ve tecrübe şartıdır. C1 sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin B sınıfı ehliyete sahip olmaları zorunludur. Aksi halde C1 sınıfı ehliyet alamayacaklardır. C1 sınıfı ehliyet alabilmek için kişinin 18 yaşını doldurmuş olması zorunludur. C1 sınıfı ehliyete ilişkin bir diğer özel düzenleme ise geçerlilik süresine ilişkindir. C1 sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 5 yıldır.

C1 SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

C1 sınıfı ehliyet türü oldukça geniş kapsamlıdır. C1 sınıfı ehliyete sahip olan kimseler B, B1, F ve M sınıfı ehliyetlere özgü araçları da kullanabilmektedir. Yani C1 sınıfı ehliyete sahip kimseler şu araçları kullanabilir;

Ağırlığı 3500-7500 kilogram arasında olan kamyonet ve çekiciler,

Otomobil,

Traktör,

Motor bisiklet,

Ağırlığı 400 kiloyu geçmeyen, motor gücü ise 15Kw altında olan 4 tekerlekli motorlar

C1 SINIFI EHLİYET ŞARTLARI

C1 sınıfı ehliyete sahip olmanın birtakım şartları bulunmaktadır. C1 sınıfı ehliyet şartlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

18 yaşını doldurmuş olmak,

B sınıfı ehliyete sahip olmak,

Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak,

Gerekli ehliyet sınavlarını başarı ile tamamlamak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmış olmaması.

Yukarıda sayılan şartları taşımayan kimse C1 sınıfı ehliyet almaya hak kazanamaz. Kişinin yukarıdaki şartların hepsine sahip olması zorunludur.

C1 SINIFI EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

C1 sınıfı ehliyete başvurmak içinde, diğer ehliyet sınıflarında olduğu gibi birtakım belgeleri hazır etmek gerekmektedir. C1 sınıfı ehliyet başvuru için gerekli evrakları şu şekilde sıralamak mümkündür;

"Sürücü olur" isimli sağlık raporu,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf,

Öğrenim durumunu gösterir belge,

Adli sicil kaydı,

Kan grubu kartı

C1 SINIFI EHLİYET FİYATLARI

C1 sınıfı ehliyete sahip olmak isteyenlerin öncelikle bir sürücü kursuna kayıt olması gerekmektedir. sürücü kursu fiyatları değişmekle birlikte, ortalama olarak 2021 C1 sınıfı ehliyeti sürücü kursu fiyatları 1.250 TL civarındadır. Ehliyet almak içinse ayrıca birtakım harçların yatırılması gerekmektedir. c1 sınıfı ehliyet harçları toplamda 1.638,4 TL tutmaktadır.