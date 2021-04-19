Çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden dikkat çeken açıklamalar...

İstanbul'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı görüldü. Sabah araçlarını çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, soluğu oto yıkamacılarda aldı. Peki bu çamur yağışı ne zamana kadar devam edecek? Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Tosun, "Bu tozun içeriğinde bitkiler ve canlılar için gerekli besin kaynakları yer alıyor" diye belirterek A haber'e açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar...

ÇAMUR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Prof. Dr. Hüseyin Tosun: "Çarşamba gününe kadar yoğun olduğunu görüyoruz. Yarın da yoğun olacak. Yarından itibaren Batı bölümünden başlayarak ülkemizi terk edecek. Bu aslında yeni bir olay değil, sürekli atmosferde özellikle de bahar aylarında karşılaştığımız bir durum. Bu çamur izlerini her zaman göremiyoruz. Bu bulunduğumuz durumda yağışın az olması ile ilişkilidir. Ülkemiz üzerinde su anda Afrika'dan gelen toz var. Bu tozun içeriğinde de bitkiler ve canlılar için gerekli besin kaynakları yer alıyor. Tam da bitkilerin ihtiyaç duyduğu noktada gökyüzünden bedava yağdığını görüyoruz." diye belirtti.