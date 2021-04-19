Çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden dikkat çeken açıklamalar...

İstanbul'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı görüldü. Sabah araçlarını çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, soluğu oto yıkamacılarda aldı. Peki bu çamur yağışı ne zamana kadar devam edecek? Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Tosun, "Bu tozun içeriğinde bitkiler ve canlılar için gerekli besin kaynakları yer alıyor" diye belirterek A haber'e açıklamalarda bulundu.
SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar...
ÇAMUR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Prof. Dr. Hüseyin Tosun: "Çarşamba gününe kadar yoğun olduğunu görüyoruz. Yarın da yoğun olacak. Yarından itibaren Batı bölümünden başlayarak ülkemizi terk edecek. Bu aslında yeni bir olay değil, sürekli atmosferde özellikle de bahar aylarında karşılaştığımız bir durum. Bu çamur izlerini her zaman göremiyoruz. Bu bulunduğumuz durumda yağışın az olması ile ilişkilidir. Ülkemiz üzerinde su anda Afrika'dan gelen toz var. Bu tozun içeriğinde de bitkiler ve canlılar için gerekli besin kaynakları yer alıyor. Tam da bitkilerin ihtiyaç duyduğu noktada gökyüzünden bedava yağdığını görüyoruz." diye belirtti.
ÇAMUR YAĞIŞI SOLUNUMU ETKİLER Mİ?
Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Tosun: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tüm şehirlerde hava izleme istasyonları var. Bu istasyonlardan hava kalitesini sürekli takip etmek gerekiyor. Yer seviyesinde olduğu için bizleri olumsuz yönde etkilemiyor. Zaten maske ile dolaştığımız için yoğun olsa bile toz maske tarafından tutulacağı için sağlık açısından bir sorun oluşturması mümkün değil. Bulunduğumuz bölgede hava rengi kırmızı, mor, kahverengi renge kadar ulaşabilir. Bu gibi durumlarda faaliyetlerimizi azaltmak, -özellikle solunum yolu sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız varsa- doğru olacaktır. Baktığımızda ülkemizin hiçbir noktasında bu yoğunlukta bir tozun olmadığını görüyoruz. Toz yer seviyesinde olmadığı için fark edemiyoruz. Bir de çamur halinde indiği için soluma imkanımız yok." dedi.
YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?
Prof. Dr. Tosun: "Ülkemizde su an alçak basınç alanı var. Bu sisteme bağlı olarak ülkemizin farklı noktalarında farklı şiddetlerde yağış almaya devam edecektir. Nisan yağmurları bizler için son derece önemli. İçeriğinde bol miktarda besin kaynağı bulunuyor. Şu anki tahminlere göre yağışlar devam edecek gibi gözüküyor."