Çamur yağmuru nedir, nasıl oluşur? İstanbul'da çamur yağışı ne zaman bitecek?

Uzmanlar geçtiğimiz günlerde İstanbul için çamur yağışı uyarısında bulunmuştu. Söz konusu yağış dün gece itibariyle İstanbul'u etkisi altına aldı. Havanın son derece kapalı olmasına sebep olan bu yağışın neticesinde araçların ve evlerin camlarındaki toz kalıntıları dikkat çekti. Vatandaşlar çamur yağmuru nedir, nasıl oluşur? sorusuna yanıt aradı. Bu durumun sağlık üzerinde ne gibi bir etkisi olduğu merak edilirken, milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da çamur yağışı ne zaman bitecek? sorusu yanıt aradı. İşte konu hakkında merak edilenler...

ÇAMUR YAĞMURU NEDİR?

Çamur yağmuru ya da çamurlu yağmur olarak ifade edilen bu durum, çöllerden rüzgar vasıtasıyla havalanan kumların denizlere savrulması ya da yağışlı havaya tesadüf etmesi halinde yağmur bulutuna karışıp yağmuru çamura dönüştürmesi ile oluşur. Eğer savrulan kumlar denize gidiyorsa denizi çamura dönüştürebilir ve denizin buharlaşmasıyla çamur da buharlaşır. Dolayısıyla daha çok çöl iklimlerinde ve kurak iklimlerde görülür.

ÇAMUR YAĞMURU ZARARLI MI?

Çöl tozları doğa kaynaklı hava kirliliği nedenleri arasında sayılmaktadır. Çamur yağmuru, içerisinde taşıdığı toz partikülleri sebebiyle uzun süreli yağış halinde insan sağlığı açısından sakıncalı kabul edilmektedir. Solunum yolu hastalıkları ve kalp problemi olanların, yaşlıların ve çocukların çamur yağmuru sırasında dışarıda bulunması önerilmemektedir. Zira astım KOAH ve kalp hastalıklarında tetikleyici bir unsurdur.