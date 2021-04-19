Çinli kadının öldürülmesine ilişkin davada flaş gelişme

Bakırköy 23 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3 tutuklu sanık getirilirken, sanık Kasım Yarkenli hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Hüseyin Ahmed ise bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

Geçen celse mahkeme heyeti tarafından istenilen Abudushalamu Xırefu isimli kişinin kimlik belgeleri talep edilmişti. "Çin Başkonsolosluğu'na yazılan müzekkerenin postasının iade edildiği anlaşıldı" denildi.

Cumhuriyet savıcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanıkların savunmalarında bahsetmiş oldukları Abdusselam isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tanıklar hakkında yeniden zorla getirilme müzekkeresi yazılmasına, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanıkların 'Abdusselam' olarak bahsettiği 'Abudushalamu Xırefu' isimli kişi hakkında gereğinin takdir ve ifası için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve dava açıldığı takdirde bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul'da geçen yıl kaybolduktan sonra öldürüldüğü anlaşılan Çinli Lisha Yu'nun (31) takip edildikten sonra zorla bir valiz içine konularak bagaja sokulduğu ve Bilecik'in Söğüt ilçesinde gömüldüğü ortaya çıktı. İddianamede Çinli kadından haber alamayınca arkadaşının polise başvurduğu, görüntüleri inceleyen polisin Lisha Yu'ya ait 34 MM.. plakalı aracı, 34 KD ...plakalı başka bir aracın sürekli takip ettiği anlatıldı. 34 KD... plakalı aracın Kasım Yarkenli adına kayıtlı olduğu, araçtaki kişilerin de Abdulvahap Abdurrahman, Yunuscan Türkistanlı, doktor Abdulgaffar Tamuygur ve Hüseyin Ahmed olduğu bilgisine ulaşıldı. En son baz hareketlerinden Abdulgaffar Tamuygur, Abdulvahap Abdurrahman ve Yunuscan Türkistanlı'nın 3 Ekim 2019 günü sabahı Bozüyük-Bilecik'te olduğu belirlendi. Yapılan tespitte 34 KD ...plakalı aracın Küçükçekmece'de Çinli kadının aracına arkadan çarparak kaza süsü verdikleri, daha sonra Lisha Yu'yu kendi araçlarına zorla bindirip ellerini arkadan koli bandı bağlayıp valizin içine koyduktan sonra bagaja soktukları iddianamede anlatıldı. Bilecik Söğüt'e bağlı Kızılsaray Köyü civarında nefes almadığı anlaşılan Çinli kadının burada gömüldüğü iddia edildi. Sanıkların 'tasarlayarak kasten öldürme ve cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılmaları istendi.