Denizli'de 4 katlı binada çatı yangını

Yunusemre Mahallesi 6404 Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında, izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Çatıdan duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.







Yangın, kısa süreli paniğe yol açarken, gelen itfaiye ekipleri binada yaşayanları tahliye ederek söndürme çalışması başlattı. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.







Çatı katında bulunan dairelerde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.