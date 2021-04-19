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Giriş Tarihi: 19.4.2021 10:35 Son Güncelleme: 19.4.2021 10:36

'da '250 bin liralık altın' hırsızlığına 2 tutuklama

DHA
Diyarbakır'da '250 bin liralık altın' hırsızlığına 2 tutuklama

'ın ilçesinde girdikleri evden 250 bin lira değerinde altın çalan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çermik'te yaşayan S.Y. geçen yılın kasım ayında ilçe dışına çıkmak için evinden ayrıldı. Ocak ayında evine dönen S.Y., dolapların ve çekmecelerin karıştırıldığını ve 250 bin lira değerindeki altının çalındığını fark etti. S.Y.'nin ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

S.Y.'nin komşularıyla görüşen ekipler, bir süre önce evinin çevresinde B.K., C.K. ve M.K.'nin dolaştığını tespit etti. Yapılan teknik ve takip sonucu S.Y,'nin evinde hırsızlık yaptıkları belirlenen B.K., C.K. ve M.K., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi. B.K ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Diyarbakır'da '250 bin liralık altın' hırsızlığına 2 tutuklama
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