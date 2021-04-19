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Giriş Tarihi: 19.4.2021 12:37

Eniştesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

ABBAS ÇAKAR
Eniştesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Başiskele İlçesine meydana gelen olayda, evli ve 4 çocuk babası Necmi Akgüneş'i (52) girdiği tartışma sonucu öldüren kayınbiraderi Mehmet Emin Ö. (36) ile ablası Ayşe Akgüneş, tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli Başiskele İlçesi Yuvacık mevkii Yakacak Mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir fırında şoför olarak çalışan Necmi Akgüneş (52) tartıştığı kayınbiraderi Mehmet Emin Ö. (36) tarafından silahla vurularak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAFASINA VURDU, ATEŞ ETTİ

İddialara göre Başiskele ilçesinde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Necmi Akgüneş, akşam saatlerinde iftar için bir arkadaşının evine gitti. Yemeğin ardından Akgüneş'in eşi Ayşe Akgüneş, kendisini aldatıldığını düşündüğü kadın ile konuşmak için eşinin bulunduğu eve geldi. Burada çıkan tartışma esnasında olay yerine gelen Ayşe Akgüneş'in kardeşi Mehmet Emin Ö. (36) yanındaki ruhsatlı tabanca ile eniştesi Necmi Akgüneş'in başına kabza ile vurduktan sonra yakın mesafeden göğsüne 1 el ateş etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Akgüneş'e yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Akgüneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren Mehmet Emin Ö. ile olayda hayatını kaybeden Necmi Akgüneş'in boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Ayşe Akgüneş ise olay yerinde Jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan abla ve kardeşi Jandarma'da tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Eniştesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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