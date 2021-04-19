Esenyurt'ta şüpheli ölüm: Silahla vurulmuş şekilde bulundu

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre; ganyan bayii işleten 45 yaşındaki Erdal Korkmaz'dan bir süredir haber alınamıyordu. Bunun üzerine Korkmaz ile aynı binada yaşayan alt komşusu, durumundan şüphelendiği adamın üst katta bulunan dairesine çıktı. Kapının açık olduğunu fark eden komşu, evin içerisine adımını atınca şok edici bir manzarayla karşılaştı. Korkmaz'ı kanlar içerisinde yerde yatar halde gören komşu durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt Polisi, Korkmaz'ın ölümüne ilişkin gerçekleştirdiği ilk incelemede silahla vurularak öldüğünü belirledi. Dairede yapılan arama çalışmalarının ardından bir tabanca ve boş kovan ele geçirildi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Korkmaz'ın ölüm haberini alan ablası, soluğu kardeşinin evinin önünde aldı. Karşılaştığı manzara karşısında şoka uğrayan kadın fenalık geçirdi.

"BİR BOŞ KOVAN, BİR DE MERMİ VARDI"

Korkmaz'ın esnaf arkadaşı Cengiz Kızılkura, "Caddeye çıktığımda dükkan kapalıydı. Aradım cevap vermedi. Cevap vermeyince, tekel bayine gelip yeğeninin numarasını aldım. Yeğeni de etrafa haber saldı. Yeğeni, 'Haber alamıyorsanız, çilingir götürün' dedi. Alt kattaki komşu yukarı çıkmış. Kapı açıkmış. Ölmüş. Cenaze olduğu gibi düşmüş. Yanında bir kan izi vardı. Yerde bir tane boş kovan, bir tane de mermi vardı" diye konuştu.