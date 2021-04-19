Gemide düştü, hayatı karardı!

Uluslararası sularda taşımacılık yapan kargo gemisi Benigane'de ikinci kaptan olarak görev yapan Serkan Göker, geçen yıl 24 Aralık'ta geminin tatlı su tankını kontrol ederken düştü ve hem omzunda hem de uyluk kemiğinde kırık oluştu. Göker, birinci kaptanın ilgisizliği yüzünden günlerce tedavi olamadığını ve kazanın üzerinden 12 gün geçmesinden sonra Çin'de bir doktora görünebildiğini ifade etti.

Vücudundaki kırıklar nedeniyle Çinli doktorun bir ay istirahat tavsiye ettiğini aktaran Serkan Göker, "Birinci kaptan ve şirket benimle ilgilenmedi. 'Bugün, yarın seni indireceğiz" diye oyaladılar. Kırık omuz ve uyluk kemiğiyle görevime devam etmek zorunda kaldım. Kazadan bir ay sonra gemiden inebildim. İnince de, 'görevimi yerine getirmediğim' iddiasıyla işten çıkarıldım. Gemilerde bütün yapılan işlerin kayıtlı olduğu jurnal defterinde imzalarımız var. Hep görevimin başındaydım. Şahitlerim de var" dedi.

ŞİRKET SORUMLULUĞU ÜSTLENMEDİ



Gemiden inip Türkiye'ye geldiği zaman Balıkesir'de gittiği hastanede vücudundaki kırıkların kaynadığını ve kırılan uyluk kemiğinden bir parçanın da boşta kaldığını öğrenen Göker, tedavisinin yapılmasını istedi. İstanbul'daki şirket yetkilileriyle görüştüğünü kaydeden Göker, kendisini şirketin anlaşmalı hastanesine götürdüklerini, oradaki doktorun 3 ay istirahat raporu verdiğini ancak o andan itibaren bir daha şirket yetkililerine ulaşamadığını söyledi.

İş kazası nedeniyle bir türlü normal hayatına dönemeyen kaptan, tedavisinin yapılmasını ve uğradığı maddi zararların da şirket tarafından karşılanmasının istiyor. Göker, "Çin ve İstanbul'daki raporlarımın ücretini ve kontrattan geri kalan 3 aylık maaş karşılığını istiyorum. Haklarımı alıp tedavimi olmak istiyorum" diye konuştu.