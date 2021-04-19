Genç kız yardım çığlığı attı: ‘Seni Özgecan Aslan gibi öldürürüm' diyor!





"GÖRÜNTÜLERİN ÇEKİLDİĞİNDEN HABERİM OLMADI"



İlişki sırasında çekilen görüntülerden kendisinin haberi olmadığını kaydeden N.P., "O dönem bir festivale gitmiştik. Ben orada kendisine bu ilişkiyi devam ettirmek istemediğimi söyledim. Sonrasında bu görüntüleri bana attı. Bundan sonra şantajlarına devam etti. Daha sonrasında beni kendisiyle görüşmeyeceğimi, ilişkiyi bitirmek istediğimde bu tehditleri, şantajları devam etti. Bundan dolayı onun evine gitmek zorunda kaldım. Daha sonra beni orada da istismar etti. Sonrasında Mayıs 2020'de bana attığı videoyu ifşaladığını öğrendim. Arkadaşlarından birisi bunu bana söyledi. Sosyal medya hesapları üzerinden farklı sayfalardan videoyu paylaşmış. Bununla ilgili erişim engeli isteyeceğim" diye konuştu.