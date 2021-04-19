Genç savcı toprağa verildi! Tabutuna Türk bayrağı sarıldı

Hayatını kaybeden Savcı Boyalı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı hastane morgundan alınıp önce merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesinde bulunan baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından genç savcının cenazesi Hacı Veyis Camiine musallasına götürüldü.







Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Boyalı'nın ailesi ve meslektaşları katıldı.







Sultan Beyza Boyalı'nın ailesi ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Boyalı'nın cenazesi dualar eşliğinde Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.