Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Genç savcı toprağa verildi! Tabutuna Türk bayrağı sarıldı
Giriş Tarihi: 19.4.2021 13:33 Son Güncelleme: 19.4.2021 13:40

Genç savcı toprağa verildi! Tabutuna Türk bayrağı sarıldı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Genç savcı toprağa verildi! Tabutuna Türk bayrağı sarıldı

’nın Doğanşehir ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken hematoloji bölümünde kemoterapi tedavisi gördüğü sırada koronavirüse yakalanıp, yoğun bakıma alınan ve dün akşam saatlerinde de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Sultan Beyza Boyalı Konya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Savcı Boyalı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı hastane morgundan alınıp önce merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesinde bulunan baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından genç savcının cenazesi Hacı Veyis Camiine musallasına götürüldü.



Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Boyalı'nın ailesi ve meslektaşları katıldı.



Sultan Beyza Boyalı'nın ailesi ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Boyalı'nın cenazesi dualar eşliğinde Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Genç savcı toprağa verildi! Tabutuna Türk bayrağı sarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA