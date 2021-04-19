"Hatay kültür turizminin başkenti olacaktır"

15-25 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası vesilesiyle açıklamada bulunan TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın kültür turizminin başkenti olacağını söyledi.

Covid-19 salgının tüm hayatı ve turizmi derinden etkilediğini belirten Yayman, buruk bir turizm haftası kutlandığını ifade ederek "Duamız odur ki salgın bir an önce biter ve eski günlere döneriz." dedi.

Türkiye'nin dünyanın en büyük turizm markalarından biri olduğunu dile getiren Yayman, "İnşallah yaraları en kısa zamanda sararak turizm pastasından hak ettiği payı alacaktır." şeklinde konuştu.

2023 TURİZM HEDEFLERİ ÖNEMLİ

Yayman sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, Covid-19 salgınına rağmen turizmde 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Salgın bittiği veya kontrol altına alındığı anda turizm uçacaktır. Geçen 1,5 yılda insanlar evde durmaktan çok sıkıldı ve özgürce tatile gidip mutluluğun keyfini çıkartmak istiyorlar." Sektörün büyük zorluklar yaşadığını biliyoruz yaraları sarmak için hertürlü tedbirler alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yayman; Türkiye'nin 2023 hedefinin yalnızca sayısal verilerden ve turist hedefinden ibaret olmadığını kaydederek hedefleri sıraladı:

Marka şehirler

Arkeoloji ve ören yerleri

Gastronomi turizmin yaygınlaşması

Konaklama ve tesisleşmede markalaşma

Turizmi çeşitlendirme, alternatif turizmi geliştirme

Pazar payını artırma ve pazarı çeşitlendirme

Turizmi ülkeye yayma ve turisti ülkede daha çok tutma

Söz konusu vizyonun, Türkiye'yi uluslararası arenada lider bir ülke konumuna yükseltme amacı taşıdığını kaydeden Yayman, Türkiye, dünyanın açık hava müzesi ve turizm ülkesidir." şeklinde konuştu.

Yayman; "Turizm haftasında yapılacak etkinliklerle turizm bilincinin ve farkındalığının toplumda yaygınlaşacağına inanıyorum." dedi.

"HATAY GELECEĞİN TURİZM ŞEHRİ OLACAK"

Önceki dönemde Kültür ve Turizm Bakan yardımcılığı görevinde bulunan Yayman, açıklamasında Hatay'ın turizm potansiyeli hakkında da önemli vurgular yaptı.

Yayman; "Hatay şua nda bir müzeler şehrine döndü. İnşallah bu algısını daha da güçlendireceğiz. Mevcutta sadece Antakya merkezde tam 5 müzemiz var. Arkeoloji müzemiz Dünyanın en büyük mozaik müzesi. Yeni açılan şehir müzemiz ise Türkiye'nin en güzel şehir müzesidir. Müze otel başlıbaşına eşsiz bir destinasyon olurken müze otelin altındaki Necmi Afsuroğlu müzesi dünyada farkındalık oluşturan bir müze oldu." ifadelerini kullandı.

Hatay'ın eşsiz hikayesiyle insanların ruhu kadar midesini, gözünü ve gönlünü de doyurduğu vurgulayan Yayman, "Metropollerden sıkılan günümüz insanı bir hikayenin, bir gizemin peşine düşerek Hatay'ımıza geleceklerdir. Deniz, kum, güneş turizminden sıkılan insanlar alternatif turizm arayışlarına yönelmişlerdir. İşte Hatay yeni dönemin Kültür turizminin başkenti olacak bir potansiyele sahiptir. Herşeyden öte turizmin bacasız sanayi olduğuna yürekten inanan donanımlı bir turizm sektörümüz ve bilinçli insanımız vardır." şeklinde konuştu.

Son 3 yıldır sektörle düzenli olarak strateji toplantıları gerçekleştirdiklerine işaret eden Yayman; "Salgın günlerinde dahi bu toplantılara ara vermedik. Hatay'ın turizmdeki Güçlü ve zayıf yönlerini irdeleyip fırsatları ortak akılla tartışıyoruz.. Temel amacımız şehrimizi salgın sonrası döneme hazırlamaktır. Salgın bittiğinde ülkemizde ve şehrimizde turizm patlayacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.