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Giriş Tarihi: 19.4.2021 09:57

Hırsızlıktan tutuklanınca adliyede intihar girişiminde bulundu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hırsızlıktan tutuklanınca adliyede intihar girişiminde bulundu

’da bir otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki U.Y. adliye binasının 4’üncü katında intihar girişiminde bulundu. U.Y. polis ve adliye görevlileri tarafından güçlükle kurtarıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kurutuluş Mahallesi Şinasi Efendi Sokak'ta park halinde bulunan bir otomobilde 20 Mart'ta hırsızlık meydana geldi. Hırsızın otomobilde bulunan mont, kulaklık, powerbank ve 20 doları çaldığı öğrenildi. Otomobil sahibi polise başvurdu. Yapılan çalışma sonucunda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin çok sayıda hırsızlıktan suç kaydı bulunan U.Y. olduğu belirlendi.

Polis hırsızı adresinde yaptığı baskınla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen U.Y, mahkeme tarafından tutuklandı. Mahkeme salonundan çıkarılan ve cezaevine götürülme hazırlığında olan U.Y. merdiven duvarına tutunarak kendini aşağıya atmak istedi. Adliye polisi ve görevlileri tarafından ellerinden tutulan hırsız, güçlükle kurtarıldı.

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Hırsızlıktan tutuklanınca adliyede intihar girişiminde bulundu
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