Horoz dövüştüren 6 kişiye 37 bin 946 lira ceza

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakoluk Mahallesi'ndeki T.K'ye ait bahçede horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine adrese gitti. Ekipleri görünce kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan 6 kişiye, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçu ve kumar oynamaktan 37 bin 946 lira ceza verildi.

Bahçesinde horoz dövüştüren T.K'ye ayrıca "kumar için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı. Çanta içerisindeki yaralı 6 horoz, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edildi.